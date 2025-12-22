Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань

У ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 19:00 неділі, 21 грудня, окупанти атакували Україну 86 ударними БПЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів. Понад 50 із них - це дрони "Шахеди".
Запуск безпілотників відбувався з напрямків Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, з ТОТ Донеччини, а також з Чауди - ТОТ АР Крим.
До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 58 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
"Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникли пожежі та пошкоджено кілька багатоповерхівок.
Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.