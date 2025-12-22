Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: зафіксовано майже три десятки влучань

Подробиці атаки

За даними військових, з 19:00 неділі, 21 грудня, окупанти атакували Україну 86 ударними БПЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів. Понад 50 із них - це дрони "Шахеди".

Запуск безпілотників відбувався з напрямків Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, з ТОТ Донеччини, а також з Чауди - ТОТ АР Крим.

Робота ППО

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 58 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.