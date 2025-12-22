Россия атаковала Украину с пяти направлений: зафиксировано почти три десятка попаданий

Подробности атаки

По данным военных, с 19:00 воскресенья, 21 декабря, оккупанты атаковали Украину 86 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Более 50 из них - это дроны "Шахеды".

Запуск беспилотников происходил с направлений Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, с ВОТ Донецкой области, а также с Чауды - ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 58 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации", - говорится в сообщении Воздушных сил.