UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО

Фото: сили ППО знищили 24 з 28 "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 12 жовтня атакувала Україну невідомими ракетами та ударними дронами. Більшість "Шахедів" вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог випустив з Бєлгородської області ракети невстановленого типу, а також 28 дронів-камікадзе (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ).

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Сили ППО знищили 24 ворожі дрони. ППО працювала у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Також ще два безпілотники локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.

 

Нічна атака Росії

В ніч на 12 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Дрон влучив на територію ферми, там спалахнула пожежа.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Сумах, а також вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару постраждали троє осіб, серед них 11-річна дівчинка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетиАтака дронів