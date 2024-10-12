Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО

Нічна атака Росії

В ніч на 12 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Дрон влучив на територію ферми, там спалахнула пожежа.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Сумах, а також вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару постраждали троє осіб, серед них 11-річна дівчинка.

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