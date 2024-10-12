Росія атакувала Україну невідомими ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО

Росія вночі 12 жовтня атакувала Україну невідомими ракетами та ударними дронами. Більшість "Шахедів" вдалося знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Цієї ночі ворог випустив з Бєлгородської області ракети невстановленого типу, а також 28 дронів-камікадзе (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ).
Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Сили ППО знищили 24 ворожі дрони. ППО працювала у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.
Також ще два безпілотники локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.
В ніч на 12 жовтня росіяни атакували Миколаївську область. Дрон влучив на територію ферми, там спалахнула пожежа.
Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Сумах, а також вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару постраждали троє осіб, серед них 11-річна дівчинка.
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