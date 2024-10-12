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Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": сколько сбила ПВО

Фото: силы ПВО уничтожили 24 из 28 "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 12 октября атаковала Украину неизвестными ракетами и ударными дронами. Большинство "Шахедов" удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг выпустил из Белгородской области ракеты неустановленного типа, а также 28 дронов-камикадзе (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск).

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона. ПВО работала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.

Также еще два беспилотника локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.

 

Ночная атака России

В ночь на 12 октября россияне атаковали Николаевскую область. Дрон попал на территорию фермы, там вспыхнул пожар.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, а также ударили авиабомбами по Запорожью. В результате авиаудара пострадали три человека, среди них 11-летняя девочка.

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