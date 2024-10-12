Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": сколько сбила ПВО

Ночная атака России

В ночь на 12 октября россияне атаковали Николаевскую область. Дрон попал на территорию фермы, там вспыхнул пожар.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, а также ударили авиабомбами по Запорожью. В результате авиаудара пострадали три человека, среди них 11-летняя девочка.

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