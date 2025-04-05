Росія атакувала Україну майже сотнею дронів: скільки безпілотників збили

Атака дронів РФ

Як відомо, цієї ночі росіяни атакували дронами Кривий Ріг. Це сталося за декілька годин після того, як окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Внаслідок атаки дронів загинула жінка, ще семеро осіб поранені. Цинічний ракетний удар ворога по житловому масиву і дитячому майданчику у Кривому Розі забрав життя 18 осіб, з них дев'ятеро - діти.

Крім того, в ніч на 5 квітня росіяни спрямували дрони на Київ. На лівому березі упали уламки, виникли пожежі. Також повідомляють про пошкодження внаслідок атаки дронів у Київській області.

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