Нічна атака РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами. Станом на ранок інформація про кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Надзвичайники додали, що ліквідували пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах.

"Російський удар БпЛА по Кривому Розі: до 7 людей зросла кількість постраждалих, загинула 1 особа. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, що вчора ввечері (перед атакою дронів), росіяни вдарили по одній з вулиць міста балістичною ракетою "Іскандер-М". Інформацію про тип ракети підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Ворожий удар було завдано неподалеку дитячого майданчику, внаслідок чого було пошкоджено ресторан, майже три десятки будівель, гаражів, а також знищено декілька автомобілів.

Однак найголовніше - це люди. Через ворожий удар окупанти загинули 18 людей (з них 9 дітей", і ще 61 особа постраждали (з них 12 дітей).

Детальніше про те, що сталося у Кривому Розі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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