РФ намагалася атакувати Київ дронами: зафіксовано падіння уламків, була пожежа
В ніч на 5 квітня російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами. В одному з районів зафіксували пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:28 у зв'язку із загрозою застосування дронів. Майже через годину стало відомо, що за попередніми даними, в Деснянському районі неподалік межі міста впали уламки збитого дрону. Як виявилося, на місці падіння була пожежа.
"Уточнено станом на 03:10: внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі зафіксовано займання. На місці працюють пожежники. Роботи з гасіння завершено. Пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться у повідомленні КМВА.
Перед цим, Віталій Кличко писав, що було влучання уламків БпЛА також в Дніпровському районі столиці. Він поінформував, що екстрені служби прямують на місце, однак наразі ніяких деталей щодо наслідків немає.
Атака РФ по Києву та області
Нагадаємо, що в ніч на 4 квітня росіяни запустили по Києву 11 безпілотників. Сили ППО збили 5 із них. Постраждалих і руйнувань у столиці не було.
Також ми писали, що тієї ж ночі ворог атакував Київську область. Там були пошкодження, а також повідомлялося про постраждалих. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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