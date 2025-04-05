РФ намагалася атакувати Київ дронами: зафіксовано падіння уламків, була пожежа

В ніч на 5 квітня російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами. В одному з районів зафіксували пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:28 у зв'язку із загрозою застосування дронів. Майже через годину стало відомо, що за попередніми даними, в Деснянському районі неподалік межі міста впали уламки збитого дрону. Як виявилося, на місці падіння була пожежа.

"Уточнено станом на 03:10: внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі зафіксовано займання. На місці працюють пожежники. Роботи з гасіння завершено. Пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться у повідомленні КМВА.

Перед цим, Віталій Кличко писав, що було влучання уламків БпЛА також в Дніпровському районі столиці. Він поінформував, що екстрені служби прямують на місце, однак наразі ніяких деталей щодо наслідків немає.