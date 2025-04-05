Россия атаковала Украину почти сотней дронов: сколько беспилотников сбили

Атака дронов РФ

Как известно, этой ночью россияне атаковали дронами Кривой Рог. Это произошло через несколько часов после того, как оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

В результате атаки дронов погибла женщина, еще семь человек ранены. Циничный ракетный удар врага по жилому массиву и детской площадке в Кривом Роге унес жизни 18 человек, из них девять - дети.

Кроме того, в ночь на 5 апреля россияне направили дроны на Киев. На левом берегу упали обломки, возникли пожары. Также сообщают о повреждениях в результате атаки дронов в Киевской области.

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