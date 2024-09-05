Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 80 дронами. Скільки збила ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 5 вересня знову атакували Україну дронами та балістичною ракетою.

Зокрема, у Києві лунали вибухи. У столиці та у Київській області працювала ППО. Зазначимо, що жодний "Шахед", що летів на Київ, не досяг мети, тривога тривала понад 9 годин. З цікавого - БПЛА у повітряний простір заходили не групами.

Також повідомлялося про заліт російських дронів на територію Білорусі. Вже вранці в Міноборони Білорусі підтвердили нічну роботу ППО по дронах, але не назвали їх "російськими".

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