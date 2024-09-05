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Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 80 дронами. Скільки збила ППО

Фото: ППО збила 60 російських дронів під час атаки 5 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 5 вересня РФ атакувала Україну 78 "Шахедами" та однією ракетою "Іскандер-М". ППО збила 60 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 5 вересня ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу "Shahed", райони пусків - Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Скільки цілей збила ППО

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один - у Білорусь. 15 - локаційно втрачені на території України  (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", - констатували військові.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 5 вересня знову атакували Україну дронами та балістичною ракетою.

Зокрема, у Києві лунали вибухи. У столиці та у Київській області працювала ППО. Зазначимо, що жодний "Шахед", що летів на Київ, не досяг мети, тривога тривала понад 9 годин. З цікавого - БПЛА у повітряний простір заходили не групами.

Також повідомлялося про заліт російських дронів на територію Білорусі. Вже вранці в Міноборони Білорусі підтвердили нічну роботу ППО по дронах, але не назвали їх "російськими".

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