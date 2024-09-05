Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 80 дронами. Сколько сбила ПВО

В ночь на 5 сентября РФ атаковала Украину 78 "Шахедами" и одной ракетой "Искандер-М". ПВО сбила 60 вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 5 сентября враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БПЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локационно потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - констатировали военные.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.
Российские войска в ночь на 5 сентября снова атаковали Украину дронами и баллистической ракетой.
В частности, в Киеве гремели взрывы. В столице и в Киевской области работала ПВО. Отметим, что ни один "Шахед", летевший на Киев, не достиг цели, тревога продолжалась более 9 часов. Из интересного - БПЛА в воздушное пространство заходили не группами.
Также сообщалось о залете российских дронов на территорию Беларуси. Уже утром в Минобороны Беларуси подтвердили ночную работу ПВО по дронам, но не назвали их "российскими".
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