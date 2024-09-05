Атака дронів на Київ: жоден "Шахед" не досяг цілі, тривога тривала понад 9 годин

Під час атаки РФ на Київ у ніч на 5 вересня, жодний дрон не досяг мети. Вони заходили не групами, тривога тривала більше 9 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань.

"Зараз столиця без потенційних повітряних загроз", - зазначив Попко.

Начальник КМВА також додав, що в столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин.