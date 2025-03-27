Россия атаковала Украину "Искандером" и десятками дронов: как отработала ПВО

Россия в ночь на 27 марта выпустила по Украине 86 дронов. Также враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.

Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на юге, севере и в центре страны. Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Пуски дронов были с четырех направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

Последствия атаки РФ

Как известно, вечером 26 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. Удар был по гражданской инфраструктуре и жилому сектору, произошли пожары. В результате атаки более 10 человек пострадали.

Также армия РФ ночью атаковала Днепр, были повреждены предприятия, образовательные и культурные учреждения, многоэтажки и автомобили. Пострадали три человека: 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет.

Кроме того, под обстрелом врага была Сумская область. А в Запорожской области из-за вражеских обстрелов прифронтовая община зашилась без света и связи.

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