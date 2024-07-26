Росія атакувала Україну дронами: скільки збили і де працювала ППО

Росія в ніч на 26 липня випустила по Україні понад двох десятки "Шахедів", а також балістичну ракету. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Окупанти цієї ночі вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донецькій області. Пуск був з Ростовської області Росії.

Крім того, росіяни випустили по Україні дрони-камікадзе з декількох напрямків: мису Чауда (Крим) та Курська. Було зафіксовано пуски 22 "Шахедів".

Сили протиповітряної оборони збили 20 безпілотників. ППО працювала у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Ворожий напад відбивали мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.