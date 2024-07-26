Росія атакувала Україну дронами: скільки збили і де працювала ППО
Росія в ніч на 26 липня випустила по Україні понад двох десятки "Шахедів", а також балістичну ракету. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Окупанти цієї ночі вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донецькій області. Пуск був з Ростовської області Росії.
Крім того, росіяни випустили по Україні дрони-камікадзе з декількох напрямків: мису Чауда (Крим) та Курська. Було зафіксовано пуски 22 "Шахедів".
Сили протиповітряної оборони збили 20 безпілотників. ППО працювала у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Ворожий напад відбивали мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.
Що відомо про наслідки ворожої атаки
Цієї ночі росіяни атакували місто Ніжин у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу там пошкоджений об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток.
Відомо, що у Ніжині через ворожу атаку поранення отримала одну людина.
Крім того, окупанти другу ніч поспіль атакували Житомирську область. Уламками "Шахедів" було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики. Як повідомляє Житомирська ОВА, жертв серед цивільних немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.