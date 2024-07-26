Россия атаковала Украину дронами: сколько сбили и где работала ПВО
Россия в ночь на 26 июля выпустила по Украине более двух десятков "Шахедов", а также баллистическую ракету. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Оккупанты этой ночью ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Донецкой области. Пуск был из Ростовской области России.
Кроме того, россияне выпустили по Украине дроны-камикадзе их нескольких направлений: мыса Чауда (Крым) и Курска. Были зафиксированы пуски 22 "Шахедов".
Силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников. ПВО работала в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях. Вражеское нападение отражали мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.
Что известно о последствиях вражеской атаки
Этой ночью россияне атаковали город Нежин в Черниговской области. В результате обстрела там поврежден объект инфраструктуры и жилое общежитие.
Известно, что в Нежине из-за вражеской атаки ранения получил один человек.
Кроме того, оккупанты вторую ночь подряд атаковали Житомирскую область. Обломками "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Как сообщает Житомирская ОВА, жертв среди гражданских нет.
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