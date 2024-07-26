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Россия атаковала Украину дронами: сколько сбили и где работала ПВО

Украина , Пятница 26 июля 2024 08:32
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Россия атаковала Украину дронами: сколько сбили и где работала ПВО Фото: силы ПВО этой ночью сбили 20 "Шахедов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 26 июля выпустила по Украине более двух десятков "Шахедов", а также баллистическую ракету. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Оккупанты этой ночью ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Донецкой области. Пуск был из Ростовской области России.

Кроме того, россияне выпустили по Украине дроны-камикадзе их нескольких направлений: мыса Чауда (Крым) и Курска. Были зафиксированы пуски 22 "Шахедов".

Силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников. ПВО работала в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях. Вражеское нападение отражали мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Этой ночью россияне атаковали город Нежин в Черниговской области. В результате обстрела там поврежден объект инфраструктуры и жилое общежитие.

Известно, что в Нежине из-за вражеской атаки ранения получил один человек.

Кроме того, оккупанты вторую ночь подряд атаковали Житомирскую область. Обломками "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Как сообщает Житомирская ОВА, жертв среди гражданских нет.

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