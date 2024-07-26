РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області

У ніч на 26 липня росіяни вкотре атакували "Шахедами" Ніжин Чернігівської області. Атака не залишилась без наслідків.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Як зазначається, внаслідок атаки є влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Крім того, поранено цивільну особу.

Раніше про загрозу застосування ударних БпЛА повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 04:11 стало відомо про відбій загрози застосування ворожих дронів по областях.