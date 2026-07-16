Росія атакувала Україну дронами з радіоактивним вмістом

Що виявили слідчі СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували два нові факти застосування Росією боєприпасів з елементами зі збідненого урану проти України.

Небезпечні складові виявили в ударних дронах типу "Герань-2", якими окупанти двічі атакували Сумщину у квітні 2026 року.

Йдеться про керовані ракети Р-60М класу "повітря-повітря". Ворог використовує їх як бойову частину для безпілотників під час масованих обстрілів.

Скільки урану знайшли у боєголовках

Слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували на місцях "прильотів" рівень гамма-випромінювання 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Це значно перевищує природний радіаційний фон.

Експертиза, ініційована Службою безпеки, встановила: бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів.

Речовину ідентифікували як:

Уран-234;

Уран-235;

Уран-238.

Після виявлення небезпечні компоненти нейтралізували фахівці.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), щоб встановити та притягнути до відповідальності причетних до атак.