Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія атакувала Україну дронами, є прильоти: як впоралась ППО

09:25 22.05.2026 Пт
1 хв
ППО знешкодила більшість цілей, але без наслідків не обійшлось
aimg Олена Чупровська
Фото: Ніч під ударами дронів РФ - ППО працювала по всій країні (Getty Images)

У ніч на 22 травня Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила більшість повітряних цілей, однак частина дронів все ж влучила.

До відбиття удару залучали різні підрозділи Сил оборони України:

  • авіацію
  • зенітні ракетні війська
  • підрозділи радіоелектронної боротьби
  • мобільні вогневі групи
  • безпілотні системи

Загалом, за попередніми даними, вдалося збити або подавити 115 дронів типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та інших.

Наслідки ударів

Попри роботу ППО, частина безпілотників все ж досягла цілей.

Зафіксовано 7 влучань ударних БпЛА на 5 локаціях та падіння уламків збитих дронів ще на 5 територіях.

Повідомляється, що атака триває. В повітряному просторі є декілька БПЛА.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, у війні може наближатися переломний момент.
Він наголосив, що міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

Найближчим завданням окупантів є захоплення Сум або Харкова. Ми писали, що російські війська можуть розглядати сценарії наступальних дій у напрямку Сумської або Харківської областей.

