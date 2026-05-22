Война в Украине

Россия атаковала Украину дронами, есть прилеты: как справилась ПВО

09:25 22.05.2026 Пт
1 мин
ПВО обезвредила большинство целей, но без последствий не обошлось
aimg Елена Чупровская
Фото: Ночь под ударами дронов РФ - ПВО работала по всей стране (Getty Images)

В ночь на 22 мая Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство воздушных целей, однако часть дронов все же попала.

К отражению удара привлекали различные подразделения Сил обороны Украины:

  • авиацию
  • зенитные ракетные войска
  • подразделения радиоэлектронной борьбы
  • мобильные огневые группы
  • беспилотные системы

Всего, по предварительным данным, удалось сбить или подавить 115 дронов типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и других.

Последствия ударов

Несмотря на работу ПВО, часть беспилотников все же достигла целей.

Зафиксировано 7 попаданий ударных БпЛА на 5 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на 5 территориях.

Сообщается, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть несколько БПЛА.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в войне может приближаться переломный момент.
Он подчеркнул, что международное давление на Россию должно усиливаться.

Ближайшей задачей оккупантов является захват Сум или Харькова. Мы писали, что российские войска могут рассматривать сценарии наступательных действий в направлении Сумской или Харьковской областей.

