Россия атаковала Украину дронами, есть прилеты: как справилась ПВО
В ночь на 22 мая Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство воздушных целей, однако часть дронов все же попала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К отражению удара привлекали различные подразделения Сил обороны Украины:
- авиацию
- зенитные ракетные войска
- подразделения радиоэлектронной борьбы
- мобильные огневые группы
- беспилотные системы
Всего, по предварительным данным, удалось сбить или подавить 115 дронов типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и других.
Последствия ударов
Несмотря на работу ПВО, часть беспилотников все же достигла целей.
Зафиксировано 7 попаданий ударных БпЛА на 5 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на 5 территориях.
Сообщается, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть несколько БПЛА.
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в войне может приближаться переломный момент.
Он подчеркнул, что международное давление на Россию должно усиливаться.
Ближайшей задачей оккупантов является захват Сум или Харькова.