Россия атаковала Украину дронами, есть прилеты: как справилась ПВО

В ночь на 22 мая Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство воздушных целей, однако часть дронов все же попала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Сообщается, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть несколько БПЛА.

Зафиксировано 7 попаданий ударных БпЛА на 5 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на 5 территориях.

Несмотря на работу ПВО, часть беспилотников все же достигла целей.

Всего, по предварительным данным, удалось сбить или подавить 115 дронов типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и других.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в войне может приближаться переломный момент.

Он подчеркнул, что международное давление на Россию должно усиливаться.

Ближайшей задачей оккупантов является захват Сум или Харькова. Мы писали, что российские войска могут рассматривать сценарии наступательных действий в направлении Сумской или Харьковской областей.