Росія атакувала Україну десятками дронів з трьох напрямків. Скільки збила ППО

Обстріл РФ по Україні

Тривогу в Україні оголосили близько 22:00 у суботу, 18 січня. Причиною стала загроза балістики. Пізніше до цієї загрози додалась можливість атак дронів.

Вже близько опівночі неділі, 19 січня, через атаку дронів у Київській області працювала ППО. Потім в Києві лунали вибухи. В Київській області працювала ППО і зранку.

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