Россия атаковала Украину десятками дронов с трех направлений. Сколько сбила ПВО

Обстрел РФ по Украине

Тревогу в Украине объявили около 22:00 в субботу, 18 января. Причиной стала угроза баллистики. Позже к этой угрозе добавилась возможность атак дронов.

Уже около полуночи воскресенья, 19 января, из-за атаки дронов в Киевской области работала ПВО. Затем в Киеве раздавались взрывы. В Киевской области работала ПВО и утром.

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