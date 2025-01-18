У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

Фото: українців закликали бути в укриттях (Getty Images)

Пізно ввечері, 18 січня, росіяни вкотре намагаються атакувати Київську область дронами. Сили ППО збивають ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:36. Українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Де оголосили тривогу Станом на 23:45 сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, частково Черкаській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.