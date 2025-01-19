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У Києві було чути вибухи: Росія запустила дрони

Неділя 19 січня 2025 00:24
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У Києві було чути вибухи: Росія запустила дрони Фото: українців закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 січня у Києві було чути вибухи. В столиці працює ППО по дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 00:17.

Перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко теж інформував, що у тривогу у столиці оголосили через загрозу застосування БпЛА. Він закликав киян бути в безпечних місцях до відбою.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:24 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській (включно ж з Києвом), Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та частині Черкаській областей.

У Києві було чути вибухи: Росія запустила дрони

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни випустили по Україні чотири ракети і 39 дронів.

Станом на 8 ранку силами ППО було знищено дві ракети у Київській області і 24 БпЛА. Ще 14 ударних безпілотників противника було локально втрачені.

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