Росія атакувала Україну десятками дронів з трьох напрямків. Скільки збила ППО

В ніч на 19 січня російські війська запустили по Україні 61 дрон з трьох напрямків. ППО збила більшу їх частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, ще один залишається в повітрі, бойова робота триває.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 43 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.

"У ніч на 19 січня противник атакував 61-м ударним БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Тривогу в Україні оголосили близько 22:00 у суботу, 18 січня. Причиною стала загроза балістики. Пізніше до цієї загрози додалась можливість атак дронів.

Вже близько опівночі неділі, 19 січня, через атаку дронів у Київській області працювала ППО. Потім в Києві лунали вибухи. В Київській області працювала ППО і зранку.

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