Россия атаковала Украину десятками дронов с трех направлений. Сколько сбила ПВО

В ночь на 19 января российские войска запустили по Украине 61 дрон с трех направлений. ПВО сбила большую их часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Кроме того, 15 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, еще один остается в воздухе, боевая работа продолжается.

Воздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - рассказали военные.

"В ночь на 19 января противник атаковал 61-м ударным БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Брянск, Орел", - говорится в сообщении.

Обстрел РФ по Украине

Тревогу в Украине объявили около 22:00 в субботу, 18 января. Причиной стала угроза баллистики. Позже к этой угрозе добавилась возможность атак дронов.

Уже около полуночи воскресенья, 19 января, из-за атаки дронов в Киевской области работала ПВО. Затем в Киеве раздавались взрывы. В Киевской области работала ПВО и утром.

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