Росія атакувала Україну 96 дронами: скільки цілей збила ППО

За даними військових, під час нічної атаки Росія застосувала ударні БПЛА типу Shahed, зокрема 61 реактивний, безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи ППО

За попередніми даними станом на 07:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 81 ворожий безпілотник. Серед них - 52 реактивні Shahed, а також "Гербери" та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на восьми локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки збитих безпілотників.