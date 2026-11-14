Россия атаковала Украину 96 дронами: сколько целей сбила ПВО

По данным военных, во время ночной атаки Россия применила ударные БПЛА типа Shahed, в том числе 61 реактивный, беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись по нескольким направлениям: Брянскому, Орлу и Приморско-Ахтарскому на территории РФ, а также по временно оккупированному Донецку и Гвардейскому в Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным на 07:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 81 вражеский беспилотник. Среди них - 52 реактивных Shahed, а также "Герберы" и дроны других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на восьми локациях. Еще на двух локациях рухнули обломки сбитых беспилотников.