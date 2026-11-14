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Россия атаковала Украину 96 дронами: сколько целей сбила ПВО

08:30 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: противовоздушная оборона (Getty Images)

Российские войска в ночь на 14 ноября запустили по Украине 96 ударных беспилотников, в том числе 61 реактивный. Украинская ПВО обезвредила большинство целей, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

По данным военных, во время ночной атаки Россия применила ударные БПЛА типа Shahed, в том числе 61 реактивный, беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись по нескольким направлениям: Брянскому, Орлу и Приморско-Ахтарскому на территории РФ, а также по временно оккупированному Донецку и Гвардейскому в Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным на 07:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 81 вражеский беспилотник. Среди них - 52 реактивных Shahed, а также "Герберы" и дроны других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на восьми локациях. Еще на двух локациях рухнули обломки сбитых беспилотников.

Напомним, 13 ноября российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья. Число пострадавших росло в течение дня и по состоянию на 17:45 достигло 50 человек, среди них - восемь детей.

В ходе поисково-спасательных работ погиб сотрудник спасательной службы "Кобра" - на него упала бетонная плита.

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