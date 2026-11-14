Бетонна плита вбила рятувальника у Запоріжжі, коли він розгрібав завали після атаки РФ

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського обстрілу загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". На чоловіка впала бетонна плита, коли він розбирав завали пошкодженого житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

Внаслідок удару по житловій забудові постраждали щонайменше 50 людей, серед них восьмеро дітей.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки були пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній із них руйнувань зазнали квартири на кількох поверхах, виникли пожежі. Також загорілися автомобілі у дворі.

У п'ятницю, 13 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Зокрема, під удар потрапили житлові будинки в Космічному районі міста.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

Він висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблого.

"На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув", - повідомив Семікін.

За його словами, трагедія сталася під час аварійно-рятувальних робіт на місці російського удару.

Крім того, раніше того ж дня російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя та промисловий об'єкт. Унаслідок ударів також були загиблі.

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