Бетонна плита вбила рятувальника у Запоріжжі, коли він розгрібав завали після атаки РФ
У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського обстрілу загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". На чоловіка впала бетонна плита, коли він розбирав завали пошкодженого житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.
За його словами, трагедія сталася під час аварійно-рятувальних робіт на місці російського удару.
"На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув", - повідомив Семікін.
Він висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблого.
Що відомо про атаку на Запоріжжя
У п'ятницю, 13 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Зокрема, під удар потрапили житлові будинки в Космічному районі міста.
За даними місцевої влади, внаслідок атаки були пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній із них руйнувань зазнали квартири на кількох поверхах, виникли пожежі. Також загорілися автомобілі у дворі.
Внаслідок удару по житловій забудові постраждали щонайменше 50 людей, серед них восьмеро дітей.
Крім того, раніше того ж дня російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя та промисловий об'єкт. Унаслідок ударів також були загиблі.
Ще ми писали, як Росія атакувала Запоріжжя дронами - постраждали мати та 10-річний син.