Росія атакувала Україну 70 дронами: скільки збили і де працювала ППО

Росія в ніч на 2 листопада випустила по Україні 70 дронів. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У повітрі залишається близько п'яти дронів. Бойова робота триває.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих дронів. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Вночі 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П з Бєлгородської області. Окупанти завдали удару 71 ударним дроном та безпілотниками невстановленого типу. Пуски були з напрямків Орела та Курська.

Наслідки атаки дронів на Київ

Окупанти атакували Київ хвилями, ворожі безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі. Дрони атакували столицю на надмалих висотах.

У Києві прямих влучань не було, всі дрони, які летіли на місто, знищили. Проте уламки впали у шести районах.

У Святошинському районі горіла багатоповерхівка, постраждав поліцейський. Також виникла пожежа у Шевченківському районі Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.