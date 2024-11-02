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Росія атакувала Україну 70 дронами: скільки збили і де працювала ППО

Україна, Субота 02 листопада 2024 11:39
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Росія атакувала Україну 70 дронами: скільки збили і де працювала ППО Фото: Росія атакувала Україну 70 дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 2 листопада випустила по Україні 70 дронів. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Вночі 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П з Бєлгородської області. Окупанти завдали удару 71 ударним дроном та безпілотниками невстановленого типу. Пуски були з напрямків Орела та Курська.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих дронів. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.

У повітрі залишається близько п'яти дронів. Бойова робота триває.

Наслідки атаки дронів на Київ

Окупанти атакували Київ хвилями, ворожі безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі. Дрони атакували столицю на надмалих висотах.

У Києві прямих влучань не було, всі дрони, які летіли на місто, знищили. Проте уламки впали у шести районах.

У Святошинському районі горіла багатоповерхівка, постраждав поліцейський. Також виникла пожежа у Шевченківському районі Києва.

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