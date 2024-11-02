Россия атаковала Украину 70 дронами: сколько сбили и где работала ПВО

Россия в ночь на 2 ноября выпустила по Украине 70 дронов. Противовоздушная оборона работала в четырех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В воздухе остается около пяти дронов. Боевая работа продолжается.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбивание 39 вражеских дронов. 21 беспилотник локационно потерян, 5 - вернулись в Россию.

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. ПВО работала в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Ночью 2 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из Белгородской области. Оккупанты нанесли удар 71 ударным дроном и беспилотниками неустановленного типа. Пуски были из направления Орела и Курска.

Последствия атаки дронов на Киев

Оккупанты атаковали Киев волнами, вражеские беспилотники заходили на город группами, перед Киевом разделялись на единичные цели. Дроны атаковали столицу на сверхмалых высотах.

В Киеве прямых попаданий не было, все летевшие на город дроны уничтожили. Однако обломки упали в шести районах.

В Святошинском районе горела многоэтажка, пострадал полицейский. Также возник пожар в Шевченковском районе Киева.

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