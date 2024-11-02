Россия атаковала Украину 70 дронами: сколько сбили и где работала ПВО
Россия в ночь на 2 ноября выпустила по Украине 70 дронов. Противовоздушная оборона работала в четырех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночью 2 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из Белгородской области. Оккупанты нанесли удар 71 ударным дроном и беспилотниками неустановленного типа. Пуски были из направления Орела и Курска.
Атаку отбивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. ПВО работала в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.
По состоянию на 11:00 подтверждено сбивание 39 вражеских дронов. 21 беспилотник локационно потерян, 5 - вернулись в Россию.
В воздухе остается около пяти дронов. Боевая работа продолжается.
Последствия атаки дронов на Киев
Оккупанты атаковали Киев волнами, вражеские беспилотники заходили на город группами, перед Киевом разделялись на единичные цели. Дроны атаковали столицу на сверхмалых высотах.
В Киеве прямых попаданий не было, все летевшие на город дроны уничтожили. Однако обломки упали в шести районах.
В Святошинском районе горела многоэтажка, пострадал полицейский. Также возник пожар в Шевченковском районе Киева.
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