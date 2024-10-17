Росія атакувала Україну 56 дронами: скільки було влучань

Що відомо про наслідки атаки

Цієї ночі окупанти атакували енергетичний об'єкт у Миколаївській області. Як повідомила місцева влада, внаслідок обстрілу сталося знеструмлення споживачів.

Також росіяни намагалися вдарити по Києву. Всі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте внаслідок атаки був пошкоджений житловий багатоквартирний будинок в Деснянському районі Києва.

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