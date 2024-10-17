Россия атаковала Украину 56 дронами: сколько было попаданий

Что известно о последствиях атаки

Этой ночью оккупанты атаковали энергетический объект в Николаевской области. Как сообщили местные власти, в результате обстрела произошло обесточивание потребителей.

Также россияне пытались ударить по Киеву. Все дроны, летевшие на столицу, были уничтожены. Однако в результате атаки был поврежден жилой многоквартирный дом в Деснянском районе Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.