Росія атакувала Україну 138 дронами та балістикою: є понад 30 влучань

У ніч на 13 листопада противник здійснив масштабну повітряну атаку по території України. Росіяни застосували дрони та балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
З 19:00 12 листопада росіяни запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 138 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.
Атаки здійснювалися з напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із Чауди та Гвардійського (ТОТ АР Крим). Близько 90 із запущених дронів становили "Шахеди".
Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 10:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 ворожі безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей на півночі, сході й півдні країни.
Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 36 ударних дронів у 10 локаціях. Наслідки атак уточнюються.
Цієї ночі російська армія традиційо атакувала території України ударними дронами. Цього разу основний напрямок атаки - південь країни.
Зокрема, російські війська атакували ударними безпілотниками критичну інфраструктуру у місті Арциз Одеської області. Там пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.
Також вранці четверга, росіяни ударними безпілотниками атакувала місто Миколаїв. Відомо, що внаслідок ранкового удару по Миколаєву поранення отримали шестеро людей.