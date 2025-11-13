Росія атакувала Україну 138 дронами та балістикою: є понад 30 влучань

З 19:00 12 листопада росіяни запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 138 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Атаки здійснювалися з напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із Чауди та Гвардійського (ТОТ АР Крим). Близько 90 із запущених дронів становили "Шахеди".

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 10:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 ворожі безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей на півночі, сході й півдні країни.

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 36 ударних дронів у 10 локаціях. Наслідки атак уточнюються.