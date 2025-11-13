Россия атаковала Украину 138 дронами и баллистикой: есть более 30 попаданий

С 19:00 12 ноября россияне запустили одну баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и 138 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Атаки осуществлялись с направлений Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с Чауды и Гвардейского (ВОТ АР Крым). Около 90 из запущенных дронов составляли "Шахеды".

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 10:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 вражеских беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и других моделей на севере, востоке и юге страны.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 36 ударных дронов в 10 локациях. Последствия атак уточняются.