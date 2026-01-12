Россия атаковала гражданские суда в украинских портах: есть раненый

Россия снова совершила атаку на гражданские суда, которые находились в акватории украинских портов. Туда попал вражеский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

По его словам, вражеский беспилотник попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла.

В результате удара ранения получил один из членов экипажа. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают морские спасательные службы, продолжается ликвидация возгорания на борту судна.

Второе судно также под атакой

Кроме того, произошла атака на гражданское судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. По предварительным данным, пострадавших нет, судно продолжает движение.

"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", - пишет Кулеба.

Данные Администрации морских портов Украины

В Администрации морских портов Украины подтвердили, что в результате атаки вражеских дронов поражены два гражданских судна под флагами Панамы и Сан-Марино.

По информации АМПУ, есть пострадавшие среди экипажей, всем оказывается медицинская помощь. Оба судна находились в порту или направлялись на выход из него с грузами масла и кукурузы.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.