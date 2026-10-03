Росія атакувала цивільне судно в порту Одещини: загинув моряк, є поранені

Атаки РФ на цивільні судна

Нагадаємо, вночі 23 вересня російські війська завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Загинув капітан судна.

17 вересня російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів.

Внаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Раніше в акваторії Чорного моря поблизу Одеси затонуло іноземне цивільне судно, яке зазнало ракетного удару з боку РФ. Внаслідок ворожої атаки загинули десять людей.

Загалом за 4,5 роки повномасштабної війни росіяни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури та завдали ударів по 232 цивільних суднах.

Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки