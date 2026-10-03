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Россия атаковала гражданское судно в порту Одесской области: погиб моряк, есть раненые

14:20 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия атаковала гражданское судно в порту Одесщины (Getty Images)

Российские войска нанесли удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерия в одном из портов в Одесской области. Погиб моряк, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Как сообщается, в результате атаки погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

"Это очередной целенаправленный удар РФ по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, ежедневно рискующих жизнью ради работы украинских морских путей", - подчеркнули в АМПУ.

Атаки РФ на гражданские суда

Напомним, ночью 23 сентября российские войска нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. Погиб капитан судна.

17 сентября российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов.

В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения.

Ранее в акватории Черного моря вблизи Одессы затонуло иностранное гражданское судно, подвергшееся ракетному удару со стороны РФ. В результате вражеской атаки погибли десять человек.

Всего за 4,5 года полномасштабной войны россияне уничтожили 1054 объекта украинской портовой инфраструктуры и нанесли удары по 232 гражданским судам.

О таких данных украинская делегация сообщила во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, отметив угрозу мировой продовольственной безопасности.

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