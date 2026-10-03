Россия атаковала гражданское судно в порту Одесской области: погиб моряк, есть раненые

Атаки РФ на гражданские суда

Напомним, ночью 23 сентября российские войска нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. Погиб капитан судна.

17 сентября российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов.

В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения.

Ранее в акватории Черного моря вблизи Одессы затонуло иностранное гражданское судно, подвергшееся ракетному удару со стороны РФ. В результате вражеской атаки погибли десять человек.

Всего за 4,5 года полномасштабной войны россияне уничтожили 1054 объекта украинской портовой инфраструктуры и нанесли удары по 232 гражданским судам.

О таких данных украинская делегация сообщила во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, отметив угрозу мировой продовольственной безопасности.