Росія атакувала цивільне судно у Чорному морі, є загиблий та поранені

Нагадуємо, Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів між Україною та РФ щодо перемир'я у Чорному морі. Йдеться про гарантії безпеки для комерційного судноплавства, портів та енергетичної інфраструктури.

Переговори планують провести на початку жовтня за посередництва представників швейцарського "Центру гуманітарного діалогу".