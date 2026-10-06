Россия атаковала гражданское судно в Черном море, есть погибший и раненые

"В результате удара российского БПЛА получило повреждения коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, загруженное рапсовым маслом", - сообщил Кипер.

Повреждения получила надстройка судна, где возник пожар.

В результате российского удара один человек погиб. Еще семь человек получили ранения.

Атака стала очередным случаем удара РФ по гражданскому судоходству в Черном море.

В Одесской ОВА подчеркнули, что сознательные удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре являются грубым нарушением норм международного права.

Такие атаки также создают дополнительные риски для работы гражданского судоходства и могут представлять угрозу мировой продовольственной безопасности.