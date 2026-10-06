Россия атаковала гражданское судно в Черном море, есть погибший и раненые
В Черном море российский дрон атаковал коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло. В результате удара погиб человек, семеро пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В результате удара российского БПЛА получило повреждения коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, загруженное рапсовым маслом", - сообщил Кипер.
Повреждения получила надстройка судна, где возник пожар.
В результате российского удара один человек погиб. Еще семь человек получили ранения.
Атака стала очередным случаем удара РФ по гражданскому судоходству в Черном море.
В Одесской ОВА подчеркнули, что сознательные удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре являются грубым нарушением норм международного права.
Такие атаки также создают дополнительные риски для работы гражданского судоходства и могут представлять угрозу мировой продовольственной безопасности.
Напомним, Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и РФ по перемирию в Черном море. Речь идет о гарантиях безопасности для коммерческого судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.
Переговоры планируют провести в начале октября при посредничестве представителей швейцарского "Центра гуманитарного диалога".