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Россия атаковала гражданское судно в Черном море, есть погибший и раненые

11:47 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
Россия атаковала гражданское судно в Черном море, есть погибший и раненые Фото: коммерческое судно (Getty Images)
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В Черном море российский дрон атаковал коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло. В результате удара погиб человек, семеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате удара российского БПЛА получило повреждения коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, загруженное рапсовым маслом", - сообщил Кипер.

Повреждения получила надстройка судна, где возник пожар.

В результате российского удара один человек погиб. Еще семь человек получили ранения.

Атака стала очередным случаем удара РФ по гражданскому судоходству в Черном море.

В Одесской ОВА подчеркнули, что сознательные удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре являются грубым нарушением норм международного права.

Такие атаки также создают дополнительные риски для работы гражданского судоходства и могут представлять угрозу мировой продовольственной безопасности.

Напомним, Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и РФ по перемирию в Черном море. Речь идет о гарантиях безопасности для коммерческого судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.

Переговоры планируют провести в начале октября при посредничестве представителей швейцарского "Центра гуманитарного диалога".

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