Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі, загинув капітан

Вночі 23 вересня російські війська завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Загинув капітан судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України (АМПУ) та Telegram глави Одеської ОВА Олего Кіпера.
Внаслідок російської атаки виникла пожежа. Загинув капітан судна, який був громадянином України. Решту екіпажу було евакуйовано силами ВМС України, пожежу ліквідовано.
"Це черговий терористичний акт РФ проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка", - зазначили в АМПУ.
Там наголосили, що світ має бачити й належно оцінювати цілеспрямований терор Росії проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують роботу морських шляхів.
Фото: наслідки атаки РФ на портову інфраструктуру Одещини (t.me/odeskaODA)
Також, за інформацією Кіпера, окрім судна, росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру в Одеській області.
Окрім того, двічі поспіль атаковано складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин.
Нагадаємо, 17 вересня російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів.
Внаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення.
Раніше в акваторії Чорного моря поблизу Одеси затонуло іноземне цивільне судно, яке зазнало ракетного удару з боку РФ. Внаслідок ворожої атаки загинули десять людей.
Загалом за чотири з половиною роки повномасштабної війни росіяни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури та завдали ударів по 232 цивільних суднах. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки.