Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі, загинув капітан

Внаслідок російської атаки виникла пожежа. Загинув капітан судна, який був громадянином України. Решту екіпажу було евакуйовано силами ВМС України, пожежу ліквідовано.

"Це черговий терористичний акт РФ проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка", - зазначили в АМПУ.

Там наголосили, що світ має бачити й належно оцінювати цілеспрямований терор Росії проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують роботу морських шляхів.

Фото: наслідки атаки РФ на портову інфраструктуру Одещини (t.me/odeskaODA)

Також, за інформацією Кіпера, окрім судна, росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру в Одеській області.

Окрім того, двічі поспіль атаковано складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин.