Россия атаковала гражданское судно в Черном море, погиб капитан

Ночью 23 сентября российские войска нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. Погиб капитан судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины (АМПУ) и Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате российской атаки возник пожар. Погиб капитан судна, являвшегося гражданином Украины. Остальные экипажи были эвакуированы силами ВМС Украины, пожар ликвидирован.
"Это очередной террористический акт РФ против гражданского судоходства. В этот раз российская атака унесла жизни украинского моряка", - отметили в АМПУ.
Там подчеркнули, что мир должен видеть и оценить целенаправленный террор России против гражданского судоходства и людей, обеспечивающих работу морских путей.
Фото: последствия атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесщины (t.me/odeskaODA)
Также, по информации Кипера, кроме судна россияне атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру в Одесской области.
Кроме того, дважды подряд атакованы складские помещения для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара продолжалась несколько часов.
Напомним, 17 сентября российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов.
В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения.
Ранее в акватории Черного моря вблизи Одессы затонуло иностранное гражданское судно, подвергшееся ракетному удару со стороны РФ. В результате вражеской атаки погибли десять человек.
Всего за четыре с половиной года полномасштабной войны россияне уничтожили 1054 объекта украинской портовой инфраструктуры и нанесли удары по 232 гражданским судам. О таких данных украинская делегация сообщила во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, отметив угрозу мировой продовольственной безопасности.