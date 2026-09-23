Россия атаковала гражданское судно в Черном море, погиб капитан

В результате российской атаки возник пожар. Погиб капитан судна, являвшегося гражданином Украины. Остальные экипажи были эвакуированы силами ВМС Украины, пожар ликвидирован.

"Это очередной террористический акт РФ против гражданского судоходства. В этот раз российская атака унесла жизни украинского моряка", - отметили в АМПУ.

Там подчеркнули, что мир должен видеть и оценить целенаправленный террор России против гражданского судоходства и людей, обеспечивающих работу морских путей.

Фото: последствия атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесщины (t.me/odeskaODA)

Также, по информации Кипера, кроме судна россияне атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру в Одесской области.

Кроме того, дважды подряд атакованы складские помещения для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара продолжалась несколько часов.