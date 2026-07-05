Росія атакувала термінал Нової пошти на Чернігівщині: що відомо про наслідки

Наслідки атаки та робота компанії

Ворожий удар по логістичному об'єкту відбувся сьогодні близько 16:20. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місці події одразу розпочалися роботи з локалізації наслідків обстрілу.

Попри руйнування інфраструктури, компанія оперативно відреагувала на надзвичайну ситуацію:

вже задіяні резервні логістичні схеми для обходу пошкодженої локації

доставка всіх відправлень продовжує здійснюватися чітко за графіком

Клієнти можуть відстежувати актуальний статус своїх посилок та вантажів у мобільному застосунку або на офіційному сайті компанії.