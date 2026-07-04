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У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджене відділення "Нової пошти", є загиблий

14:56 04.07.2026 Сб
2 хв
Чи працює відділення і що з посилками?
aimg Тетяна Степанова
У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджене відділення "Нової пошти", є загиблий Ілюстративне фото: у Запоріжжі через атаку РФ пошкоджене відділення "Нової пошти" (Getty Images)
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Під час російської атаки ввечері 3 липня FPV-дрони атакували відділення №7 "Нової пошти" у Запоріжжі. Загинув співробітник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Вчора ввечері росіяни атакували місто. Пошкоджено відділення №7 "Нової пошти". На місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів", - повідомили у компанії.

Внаслідок ворожої атаки загинув співробітник компанії - водій Валерій Гафикін, якому було 50 років.

"Нова пошта оперативно перебудувала логістику. Затримок доставки не передбачено. Відправлення клієнтів вціліли", - додали у "Новій пошті".

Удари по Запоріжжю

Нагадаємо, У п'ятницю, 3 липня, російські окупанти вдарили по підприємству у Запоріжжі керованими авіабомбами. Внаслідок удару одна людина загинула.

Пізніше росіяни знову вдарили по Запоріжжю, поранивши цивільних громадян. Під час атаки постраждали двоє жінок, які просто йшли вулицею.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі 21 людина поранений, серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

2 липня російські реактивні дрони атакували Запоріжжя, пошкодивши філію м'ясокомбінату "Ювілейний". Через влучання підприємство було змушене призупинити роботу, однак обійшлося без жертв завдяки щасливому збігу обставин.

Також 30 червня російська армія здійснила масований удар по Запоріжжю керованими авіабомбами. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 15 дістали поранення.

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