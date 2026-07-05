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Россия атаковала терминал Новой почты на Черниговщине: что известно о последствиях

17:55 05.07.2026 Вс
2 мин
Терминал потерпел разрушения, но доставка работает по графику
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты разрушили терминал "Новой почты" на Черниговщине (t.me/novapostcorp)

Российские войска сегодня совершили очередную атаку на гражданскую логистическую инфраструктуру Украины. В результате удара разрушений получил сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.

Последствия атаки и работа компании

Вражеский удар по логистическому объекту произошел сегодня около 16:20. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия начались работы по локализации последствий обстрела.

Несмотря на разрушение инфраструктуры, компания оперативно отреагировала на чрезвычайную ситуацию:

  • уже задействованы резервные логистические схемы для обхода поврежденной локации
  • доставка всех отправлений продолжает производиться четко по графику

Клиенты могут отслеживать актуальный статус своих посылок и грузов в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

Почему Россия атакует логистические объекты

Российские оккупанты целенаправленно выбирают своими целями гражданскую инфраструктуру компании. В частности, в июне Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ и не скрывает удары, пытаясь оправдать очередной теракт против гражданского объекта в Сумах.

Кроме того, вражеские атаки все чаще приводят к трагическим последствиям для персонала. В начале июля в Запорожье из-за атаки РФ повреждено отделение "Новой почты", есть погибший работник компании в результате удара вражеских дронов.

Вопреки постоянным обстрелам и угрозам, логистический оператор продолжает развивать сервисы для украинцев. Недавно "Новая почта" начала доставлять посылки ночью в рамках нового пилотного проекта, чтобы ускорить получение отправлений.

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