Россия атаковала терминал Новой почты на Черниговщине: что известно о последствиях

Последствия атаки и работа компании

Вражеский удар по логистическому объекту произошел сегодня около 16:20. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия начались работы по локализации последствий обстрела.

Несмотря на разрушение инфраструктуры, компания оперативно отреагировала на чрезвычайную ситуацию:

уже задействованы резервные логистические схемы для обхода поврежденной локации

доставка всех отправлений продолжает производиться четко по графику

Клиенты могут отслеживать актуальный статус своих посылок и грузов в мобильном приложении или на официальном сайте компании.