Росія вдарила дроном по супермаркету під Києвом, спалахнула пожежа

Російські окупанти в середу, 30 вересня, вдарили безпілотником по супермаркету в Обухівському районі Києва. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету, яка виникла внаслідок атаки ворожого БпЛА", - розповів він.

Ткаченко додав, що внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, яка отримала необхідну медичну допомогу. У жінки сталася гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

Нагадаємо, країна-агресорка в ніч на сьогодні завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.