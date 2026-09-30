Росія вдарила дроном по супермаркету під Києвом, спалахнула пожежа
Російські окупанти в середу, 30 вересня, вдарили безпілотником по супермаркету в Обухівському районі Києва. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.
"В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету, яка виникла внаслідок атаки ворожого БпЛА", - розповів він.
Ткаченко додав, що внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, яка отримала необхідну медичну допомогу. У жінки сталася гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.
Нагадаємо, країна-агресорка в ніч на сьогодні завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.
Крім того, вночі російські окупанти атакували Київ безпілотниками та балістикою. Унаслідок ворожого обстрілу у столиці зафіксовані перебої зі світлом, горіли приватні будинки, склад і магазин, постраждали кілька людей.
РБК-Україна також писало, що, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ збільшила кількість реактивних дронів, якими атакує Україну. У вересні їхня кількість вже перевищила 3000 одиниць.