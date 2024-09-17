Россия атаковала в Сумской области объекты энергетической системы
Этой ночью Сумская область подверглась массированному авиационному удару вражескими дронами-камикадзе "Шахед". Целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Сумской ОВА и "Сумыоблэнерго".
В результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности водоканалы и больницы. Сейчас они подключены к системам резервного питания.
Силами ПВО над Сумской областью было сбито 16 "Шахедов". Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах, включая Сумы, Конотопский, Ахтырский и другие районы.
По состоянию на 7 утра 17 сентября 281 072 потребителя области остаются без электроэнергии. Специалисты АО "Сумыоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением снабжения.
Ночная атака на Украину
Массированная атака противника началась вечером 16 сентября. Около полуночи воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и ряде северных областей Украины. Во время этой атаки враг нанес удары по Конотопу и Сумам.
В ходе ночной атаки на Украину Россия запустила более 50 ударных беспилотников. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона.
Отметим, что в последнее время российские войска усилили использование дронов-камикадзе "Шахед". Причины такой активности вражеских атак объяснил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.