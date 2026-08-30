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Росія атакувала склад "Ашан", компанія розповіла про наслідки

23:46 30.08.2026 Нд
1 хв
Жоден зі співробітників компанії не постраждав
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: "Ашан" не вперше страждає від ворожих атак (Getty Images)

Унаслідок російської атаки пошкоджено дах складу компанії Auchan в Україні. Постачання товарів до магазинів мережі вже відновлюється у звичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auchan Ukraine у Facebook.

У компанії повідомили, що жоден зі співробітників не постраждав унаслідок влучання.

Постачання товарів уже відновлюється, а магазини мережі наповнюються товарами у звичному режимі.

Auchan подякував своїм командам за стійкість і злагоджену роботу в складних умовах, а також закликав українців берегти одне одного та не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог.

Про масштаб і тактику атак Росії реактивними дронами РБК-Україна вже писало неодноразово. За даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями - головна мета такої тактики полягає у виснаженні системи ППО та паралізації життя столиці постійними тривогами.

За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - РФ запускає по Україні реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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АшанКиївВійна в Україні