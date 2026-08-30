Росія атакувала склад "Ашан", компанія розповіла про наслідки

Про масштаб і тактику атак Росії реактивними дронами РБК-Україна вже писало неодноразово. За даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями - головна мета такої тактики полягає у виснаженні системи ППО та паралізації життя столиці постійними тривогами.

За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - РФ запускає по Україні реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.