Россия атаковала склад "Ашан", компания рассказала о последствиях

В результате российской атаки повреждена крыша склада компании Auchan в Украине. Поставка товаров в магазины сети уже возобновляется в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auchan Ukraine в Facebook.
В компании сообщили, что ни один из сотрудников не пострадал в результате попадания.
Снабжение товаров уже возобновляется, а магазины сети наполняются товарами в обычном режиме.
Auchan поблагодарил своих команд за стойкость и слаженную работу в сложных условиях, а также призвал украинцев беречь друг друга и не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.
О масштабе и тактике атак России реактивными дронами РБК-Украина уже писало неоднократно. По данным Центра противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами - главная цель такой тактики состоит в истощении системы ПВО и парализации жизни столицы постоянными тревогами.
За последние недели количество таких дронов резко возросло - РФ запускает по Украине реактивные "Шахеды" практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.