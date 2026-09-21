Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі

Атака по складах "Сільпо" в Одесі

У мережі супермаркетів зазначили, що росіяни влучили у розподільчий центр "Сільпо" в Одесі.

"Найголовніше - люди живі",- кажуть у пресслужбі.

Зараз мережа оцінюєм наслідки та переналаштовує процеси.

Удар РФ по Одещині

Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок удару спалахнули складські приміщення в Одесі, які раніше вже зазнавали російської атаки.

Після удару на території складів виникла масштабна пожежа, яку ліквідували понад 80 рятувальників.

Також стало відомо, що у ніч проти 5 серпня Росія здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.