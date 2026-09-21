Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі

У ніч на 21 вересня ворог масовано обстріляв Одещину. Під удар потрапили склади "Сільпо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Сільпо" у Facebook.
У мережі супермаркетів зазначили, що росіяни влучили у розподільчий центр "Сільпо" в Одесі.
"Найголовніше - люди живі",- кажуть у пресслужбі.
Зараз мережа оцінюєм наслідки та переналаштовує процеси.
Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок удару спалахнули складські приміщення в Одесі, які раніше вже зазнавали російської атаки.
Після удару на території складів виникла масштабна пожежа, яку ліквідували понад 80 рятувальників.
Також стало відомо, що у ніч проти 5 серпня Росія здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.
Крім того, у листопаді 2025 року Росія зруйнувала обстрілами супермаркет "Сільпо" у Харкові. Усередині магазину обвалився дах, частина будівлі зруйнована.